«Чемпионат»: «Торпедо» близко к назначению Клотета на пост главного тренера
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Как сообщает «Чемпионат», столичный клуб близок к назначению испанского специалиста.
Последним местом работы Клотета была итальянская «Брешиа».
22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Андрей Талалаев покинул пост главного тренера команды.
Специалист проработал на посту главного тренера «Торпедо» с октября 2022 года. При нём команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.
«Торпедо» с десятью очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, как Талалаев прокомментировал уход со своего поста.