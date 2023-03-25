«Чемпионат»: «Торпедо» близко к назначению Клотета на пост главного тренера

Испанский тренер Пеп Клотет может возглавить «Торпедо».

Как сообщает «Чемпионат», столичный клуб близок к назначению испанского специалиста.

Последним местом работы Клотета была итальянская «Брешиа».

22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Андрей Талалаев покинул пост главного тренера команды.

Специалист проработал на посту главного тренера «Торпедо» с октября 2022 года. При нём команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.

«Торпедо» с десятью очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, как Талалаев прокомментировал уход со своего поста.