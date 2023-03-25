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Талалаев: приношу извинения за то, что не оправдал доверия истинных торпедовцев

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Бывший тренер «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал уход со своего поста.
Талалаев: приношу извинения за то, что не оправдал доверия истинных торпедовцев
  • РИА Новости

«Сегодня попрощался с командой, административно-медицинским штабом ФК «Торпедо». Благодарю всех за совместную работу. Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил. Я не справился с задачей, которую ставил перед собой. Всем удачи! Будьте здоровы и счастливы», — написал Талалаев в социальных сетях.

По информации СМИ, имя нового наставника команды будет объявлено 25 марта. 22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Талалаев покинул пост главного тренера команды.

Специалист проработал на посту главного тренера «Торпедо» с октября 2022 года. При нём команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.

Ранее сообщалось, что Тарханов не смог ответить на вопрос, готов ли он возглавить московское «Торпедо».

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