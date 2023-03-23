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Тарханов не смог ответить на вопрос, готов ли он возглавить московское «Торпедо»

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Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов не смог ответить на вопрос, готов ли он возглавить «Торпедо».

«Меня туда не приглашают. Не против ли я? Сложно сказать, не отвечу. Насколько неожиданной стала отставка Талалаева? Неожиданно. Команде три очка присудили, они десять очков набрали. Всё равно тяжело сказать, можно ли вытащить команду», — цитирует Тарханова Vprognoze.

По информации СМИ, имя нового наставника команды будет объявлено 25 марта. 22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Андрей Талалаев покинул пост главного тренера команды. Специалист проработал на посту главного тренера «Торпедо» с октября 2022 года. При нём команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на новость о том, что он может возглавить «Торпедо».

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