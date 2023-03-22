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Юран отреагировал на слухи, что он может возглавить «Торпедо»

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран отреагировал на новость о том, что он может возглавить столичное «Торпедо».
Юран отреагировал на слухи, что он может возглавить «Торпедо»
  • РИА Новости

«Пока не хочу это комментировать. Я уже решал сложные задачи», — цитирует Юрана Sport24.

По информации источника, имя нового наставника команды будет объявлено 25 марта.

Юран покинул пост главного тренера «Химок» 10 августа. До этого он дважды возглавлял клуб. В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Андрей Талалаев покинул пост главного тренера команды.

Ранее бывший наставник «Торпедо» Борис Игнатьев высказался о тренерской чехарде в столичном клубе.

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