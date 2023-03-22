Юран отреагировал на слухи, что он может возглавить «Торпедо»
- РИА Новости
«Пока не хочу это комментировать. Я уже решал сложные задачи», — цитирует Юрана Sport24.
По информации источника, имя нового наставника команды будет объявлено 25 марта.
Юран покинул пост главного тренера «Химок» 10 августа. До этого он дважды возглавлял клуб. В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Андрей Талалаев покинул пост главного тренера команды.
Ранее бывший наставник «Торпедо» Борис Игнатьев высказался о тренерской чехарде в столичном клубе.