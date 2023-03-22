Игнатьев призвал руководство «Торпедо» уйти в отставку вслед за Талалаевым

Бывший наставник «Торпедо» Борис Игнатьев высказался о тренерской чехарде в столичном клубе.

«После ухода Андрея Талалаева возникает два вопроса: не его ли это желание и с чем связан такой шаг? Если тренер решил подать в отставку из-за невыполнения руководством обязательств, это одна ситуация. Редко бывает, когда наставники сами пишут заявление, но, если подобное произошло, значит, речь идёт о вопиющем непрофессионализме», — заявил Игнатьев RT.

По его мнению, «Торпедо» в этом сезоне составило компанию «Химкам» не только в плане печальных результатов, но и с точки зрения тренерских рокировок.

«С другой стороны, раз Талалаев не справился со взятыми на себя обязательствами, значит, вопросы следует задать и приглашавшим его людям. Они вместе с ним должны понести ответственность и уйти. Выходит, отправив в отставку третьего специалиста за сезон, руководство совершило очередную ошибку. Оно обязано быть компетентным и разбираться в возможностях наставников», — добавил Игнатьев.

22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Андрей Талалаев покинул пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось, ято Юран является одним из кандидатов на пост главного тренера «Торпедо».











