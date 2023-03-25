В «Торпедо» заявили, что ничего не знают о назначении Клотета главным тренером команды

Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский отреагировал на слухи о возможном назначении испанского специалиста Пепа Клотета на должность главного тренера команды.

«Ничего не знаю о назначении Пепа Клотета главным тренером «Торпедо». Ничего комментировать не буду», — цитирует Ходоровского «Чемпионат».

По информации «Чемпионата», столичный клуб близок к назначению испанца на пост наставника команды. Последним местом работы Клотета была итальянская «Брешиа».

22 марта Андрей Талалаев покинул пост главного тренера автозаводцев, на котором проработал с октября 2022 года. При нём команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.

«Торпедо» с десятью очками занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Талалаев прокомментировал уход со своего поста.