В «Торпедо» заявили, что ничего не знают о назначении Клотета главным тренером команды
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«Ничего не знаю о назначении Пепа Клотета главным тренером «Торпедо». Ничего комментировать не буду», — цитирует Ходоровского «Чемпионат».
По информации «Чемпионата», столичный клуб близок к назначению испанца на пост наставника команды. Последним местом работы Клотета была итальянская «Брешиа».
22 марта Андрей Талалаев покинул пост главного тренера автозаводцев, на котором проработал с октября 2022 года. При нём команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.
«Торпедо» с десятью очками занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Ранее Талалаев прокомментировал уход со своего поста.