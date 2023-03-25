Тикнизян: победа над Турцией будет огромным праздником для всей Армении
- Legion-Media
«Готов ли дебютировать за сборную Армении в матче с Турцией? У меня нет другого выбора, я понимаю степень ответственности. В случае победы будет огромный праздник для всей Армении, поэтому тут один вариант — «да», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.
20 марта футболист получил паспорт Армении.
Отборочный матч группы D с участием Турции и Армении состоится 25 марта в Ереване и начнётся в 20:00 мск.
Ранее Смородская оценила признание футболиста «Локомотива» Тикнизяна, решившего выступать за Армению.