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Тикнизян: победа над Турцией будет огромным праздником для всей Армении

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Защитник сборной Армении Наир Тикнизян высказался о матче отборочного тура Евро-2024 с Турцией.
Тикнизян: победа над Турцией будет огромным праздником для всей Армении
  • Legion-Media

«Готов ли дебютировать за сборную Армении в матче с Турцией? У меня нет другого выбора, я понимаю степень ответственности. В случае победы будет огромный праздник для всей Армении, поэтому тут один вариант — «да», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

20 марта футболист получил паспорт Армении.

Отборочный матч группы D с участием Турции и Армении состоится 25 марта в Ереване и начнётся в 20:00 мск. 

Ранее Смородская оценила признание футболиста «Локомотива» Тикнизяна, решившего выступать за Армению.

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