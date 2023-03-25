Кавазашвили выразил уверенность, что сборная России по футболу обыграет команду Ирака

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили заявил, что не сомневается в победе российских футболистов над командой Ирака в товарищеской встрече.

«Не сомневаюсь в том, что наши выиграют. Сборная России играет дома, болельщики на трибунах заставят наших футболистов двигаться. Я более чем уверен, что наши ребята не будут придерживаться той схемы игры, в которую играли с Ираном», — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 18:00 мск.

Встречу рассудит бригада узбекских арбитров во главе с Ахрором Рискуллаевым, резервным арбитром будет россиянин Артём Любимов.

Встреча национальной команды с Ираном 23 марта на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

Ранее пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад поделился эмоциями от прилёта в Санкт-Петербург.