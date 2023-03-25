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В сборной Ирака заявили, что футболисты чувствуют себя в полной безопасности в России

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Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад поделился эмоциями от прилёта в Санкт-Петербург.
В сборной Ирака заявили, что футболисты чувствуют себя в полной безопасности в России
  • Gettyimages.ru

«Вчера в восемь часов вечера мы прилетели в Санкт-Петербург. Отличный и красивый город. Футболисты и сотрудники сборной Ирака — все мы в России чувствуем себя в полной безопасности. Никах проблем нет, мы всем довольны», — цитирует Имада Sport24.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск. Встречу рассудит бригада узбекских арбитров во главе с Ахрором Рискуллаевым, резервным арбитром будет россиянин Артём Любимов.

Ранее бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал товарищеский матч сборных России и Ирана.

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