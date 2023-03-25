Тарханов: если тебя вызвали в сборную России, будь готов выйти на поле и отдать всего себя

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал товарищеский матч сборных России и Ирана.

«Идёт просмотр игроков: какой у них уровень, кто может играть за сборную, а кто — нет. Я считаю, пока нет официальных игр, надо смотреть и наигрывать новых игроков. А по поводу мотивации могу сказать следующее: это сборная России — если тебя вызвали, будь готов выйти на поле и отдать всего себя», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Встреча национальной команды с Ираном на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми, тоже забивший 11-метровый.

Ранее полузащитник сборной России Даниил Хлусевич высказался об игре национальной команды с Ираном.