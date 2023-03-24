Хлусевич — о сборной России: у каждого из нас есть мотивация

Полузащитник сборной России Даниил Хлусевич высказался об игре национальной команды с Ираном.

«Чувствуется, что Иран — участник чемпионата мира. Хороший соперник. Играют сильные футболисты. Получился интересный матч. Мотивация есть всегда, у каждого из нас. Мы играем за сборную, за свои цвета, за свой герб, за свой гимн», — цитирует Хлусевича «Спорт-Экспресс».

Встреча национальной команды с Ираном на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми, тоже забивший 11-метровый.

Ранее в Футбольной федерации Ирана высказались о возможной ответной игре с Россией.