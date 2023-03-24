В Футбольной федерации Ирана высказались о возможной ответной игре с Россией

В Футбольной федерации Ирана высказались о возможном проведении ответного выездного контрольного матча с Россией.

«Пока мы не думали о проведении ответного товарищеского матча со сборной России на их территории», — цитирует пресс-службу Федерации футбола Ирана Sport24.

Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми, тоже забивший 11-метровый.

Ранее заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев сравнил уровень развития футбола в Иране и в России.