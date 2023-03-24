Узнать больше

В Футбольной федерации Ирана высказались о возможной ответной игре с Россией

Короткая ссылка
В Футбольной федерации Ирана высказались о возможном проведении ответного выездного контрольного матча с Россией.
В Футбольной федерации Ирана высказались о возможной ответной игре с Россией
  • AFP

«Пока мы не думали о проведении ответного товарищеского матча со сборной России на их территории», — цитирует пресс-службу Федерации футбола Ирана Sport24.

Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми, тоже забивший 11-метровый.

Ранее заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев сравнил уровень развития футбола в Иране и в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить