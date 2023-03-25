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Истомина: шла на гонку и понимала, что болит спина, нога и печень

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Призёр чемпионата России по лыжным гонкам Мария Истомина призналась, что выходила на гонку в не очень хорошем состоянии.
Истомина: шла на гонку и понимала, что болит спина, нога и печень
  • РИА Новости

«Сегодня я шла на гонку и понимала, что у меня побаливает спина, побаливает нога, колит печень. Иду и думаю: собрала всё, что можно, в этой гонке. Ещё это была длинная дистанция, и если в организме есть какие-то недочёты, то они вылезают именно здесь», — цитирует Истомину РИА Новости.

Анастасия Кулешова, представляющая Нижегородскую область, прошла дистанцию за 1 час 37 минут 23,3 секунды. Второй к финишу прибежала представительница Пермского края Истомина с отставанием 13 секунд. Третья — Анастасия Прокофьева из Москвы (+1:21,1).

Чемпионат проходит с 18 по 26 марта в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области.

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