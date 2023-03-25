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Непряева прокомментировала сход с марафона на чемпионате России по лыжным гонкам

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Российская лыжница Дарья Непряева рассказала, почему приняла решение сойти с трассы на чемпионате России.
Непряева прокомментировала сход с марафона на чемпионате России по лыжным гонкам
  • РИА Новости

«У меня ухо заложило. У меня бывает такое, что на гонке ухо закладывает, а потом раскладывает. Когда мы начали спускаться на стадион, это километр десятый был, у меня стало заклинивать шею. Потом с каждым километром мне становилось всё хуже и хуже. На четвёртом круге я просто за Катей Смирновой встала, пешком дошла и в итоге сошла», — цитирует Непряеву «Чемпионат».

Во время гонки на первенстве страны спортсменка сошла с дистанции и в слезах снимала манишку с соревновательным номером около тренера. 

В масс-старте на 30 км победу одержала Анастасия Кулешова. Спортсменка прошла дистанцию за 1 час 37 минут 23,3 секунды. Второй к финишу прибежала Мария Истомина с отставанием 13 секунд. Третья — Анастасия Прокофьева (+1:21,1).

Ранее Бородавко объяснил, почему Непряева досрочно завершила гонку.

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