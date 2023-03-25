Бородавко заявил, что Дарья Непряева снялась с гонки из-за спазма и проблем с ухом

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, из-за чего Дарья Непряева досрочно завершила масс-старт на 30 километров на чемпионате России.

«У Даши Непряевой заклинило шею на марафоне. Потом произошёл спазм и стало отдавать в ухо. Тогда она и решила сняться с гонки», — цитирует Бородавко РИА Новости.

Во время гонки на первенстве страны спортсменка сошла с дистанции и снимала манишку с соревновательным номером в слезах около тренера.

В масс-старте на 30 километров победу одержала Анастасия Кулешова. Спортсменка прошла дистанцию за 1 час 37 минут 23,3 секунды. Второй к финишу прибежала Мария Истомина с отставанием в 13 секунд. Третья — Анастасия Прокофьева (+1:21,1).

Ранее Истомина высказалась о серебряной медали в женском масс-старте на 30 км на чемпионате России в Тюмени.