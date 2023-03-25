Бородавко заявил, что Дарья Непряева снялась с гонки из-за спазма и проблем с ухом
- РИА Новости
«У Даши Непряевой заклинило шею на марафоне. Потом произошёл спазм и стало отдавать в ухо. Тогда она и решила сняться с гонки», — цитирует Бородавко РИА Новости.
Во время гонки на первенстве страны спортсменка сошла с дистанции и снимала манишку с соревновательным номером в слезах около тренера.
В масс-старте на 30 километров победу одержала Анастасия Кулешова. Спортсменка прошла дистанцию за 1 час 37 минут 23,3 секунды. Второй к финишу прибежала Мария Истомина с отставанием в 13 секунд. Третья — Анастасия Прокофьева (+1:21,1).
Ранее Истомина высказалась о серебряной медали в женском масс-старте на 30 км на чемпионате России в Тюмени.