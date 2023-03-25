В РФС прокомментировали новость о встрече Дюкова с руководством «Спартака»

В Российской футбольном союзе (РФС) прокомментировали информацию о встрече главы организации Александра Дюкова с руководством «Спартака».

«Руководство РФС регулярно встречается с клубами, обсуждается широкий спектр актуальных тем: от выступлений основных команд и клубной инфраструктуры до женского футбола и подготовки молодёжи», — цитирует службу коммуникаций РФС Sport24.

Также отметили, что на встрече с руководством красно-белых женский футбол был одной из основных тем, а вопрос судейства не был предметом разговора.

17 марта стало известно, что в Москве проходила встреча представителей «Спартака» и руководителей судейского корпуса, в которой приняли участие главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, его помощники и гендиректор клуба Евгений Мележиков. Отмечалось, что главным вопросом встречи было обсуждение разных трактовок эпизодов и частые ошибки судейства в матчах.

Ранее глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался об идее введения пауз в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана.