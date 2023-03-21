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В РФС готовы обсудить паузы в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана

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Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался об идее введения пауз в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана.
В РФС готовы обсудить паузы в матчах для игроков-мусульман во время Рамадана
  • РИА Новости

«Мы внимательно следим за международным опытом. На сегодняшний день у нас не было подобных запросов от клубов. Если они будут, то готовы обсудить такую возможность», — цитирует Каманцева РИА Новости.

Как сообщает Sky Sports, судьи АПЛ получили рекомендацию делать паузы в вечерних матчах, чтобы футболисты, исповедующие ислам, могли поесть и попить во время Рамадана.

По информации источника, судьям порекомендовали до начала матчей определять игроков, которым может понадобиться пауза для приёма пищи.

Священный месяц Рамадан, в который мусульманам предписывается пост до захода солнца, начнётся 22 марта и продлится до 21 апреля.

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