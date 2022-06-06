Российский форвард «Аль-Ахли» Сердюк рассказал о необычных законах в Бахрейне

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Российский нападающий «Аль-Ахли» Артём Сердюк рассказал о странных законах в Бахрейне.
Российский форвард «Аль-Ахли» Сердюк рассказал о необычных законах в Бахрейне
  • РИА Новости

«Законы в Бахрейне необычные. Пока идёт Рамадан, нельзя есть в общественных местах, запрещено даже жевать жвачку. А если за рулём выпьешь воды и это увидят полицейские — побреют налысо», — цитирует Сердюка «РБ Спорт».

Он также отметил, что понимает, почему в стране действуют такие наказания. По его словам, если человек делает что-то, что запрещено местным, то он их этим дразнит. Сердюк подчеркнул, что всегда надо помнить, в какой стране ты находишься, и уважать правила этого государства.

32-летний форвард раньше выступал в российских командах: «Балтике», «Факеле», «Волге» и других клубах ФНЛ.

Ранее экс-нападающий «Сочи» Александр Карапетян, выступающий за ереванский «Алашкерт», рассказал об отношении европейцев к россиянам.

 

 

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