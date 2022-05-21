Футболист Карапетян: в Европе представление, что в России живут только страшные люди

Экс-нападающий «Сочи» Александр Карапетян, выступающий за ереванский «Алашкерт», рассказал об отношении европейцев к россиянам.

«Буквально везде висят флаги ЛГБТ, а теперь и Украины, но многие люди просто не понимают, что происходит. Каждый день говорят, что русские плохие, а простые люди не разбираются в нюансах и во всё верят. В Европе представление, что в России живут только страшные люди», — цитирует Карапетяна Metaratings.

По его словам, в России отличают пропаганду в медиа, а европейцы более наивные и верят тому, что им рассказывают. Он также отметил, что дискриминация русских достигла в Европе невероятных размеров.

«Возможно, я даже останусь после футбола жить с семьёй в Сочи, потому что ночью я себя тут чувствую в большей безопасности, чем если я в 11 вечера выйду из дома в Мадриде», — добавил Карапетян.

В 2019 году армянский футболист подписал контракт с «Сочи» и сыграл за клуб 21 матч, забив два мяча. В 2020-м он перешёл в «Тамбов», в составе которого провёл 16 матчей и забил три мяча.

В 2022 году Карапетян перешёл в ереванский клуб «Алашкерт».

Ранее полузащитник «Зенита» Вендел выразил сожаление из-за того, что Россия не будет представлена в еврокубках в сезоне-2022/23.