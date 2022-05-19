Вендел сожалеет, что Россия не будет представлена в еврокубках в сезоне-2022/23

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Полузащитник «Зенита» Вендел выразил сожаление из-за того, что Россия не будет представлена в еврокубках в сезоне-2022/23.
Вендел сожалеет, что Россия не будет представлена в еврокубках в сезоне-2022/23
  • РИА Новости

«Обидно остаться без возможности сыграть против «Барселоны» или «Реала», но ничего не поделаешь. Как я уже сказал, надо работать и вновь становиться чемпионами, чтобы, возможно, через один сезон вернуться в еврокубки», — цитирует Вендела «Спорт-Экспресс».

По его словам, каждый футболист мечтает выступать в своей национальной сборной и, если играть важную роль в клубе и отдавать все силы, рано или поздно будет шанс получить туда вызов. Он также подчеркнул, что Лига чемпионов помогает добиться вызова в сборную, но упорный труд однажды подарит ему такую возможность.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее Вендел не сомневался, что «Зенит» выиграет чемпионат России.

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