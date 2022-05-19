Вендел не сомневался, что «Зенит» выиграет чемпионат России

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Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал, в какой момент понял, что команда выиграет чемпионат России сезона-2021/22.

«После победы в Краснодаре (3:1). Мы провели хорошую игру, набрали три очка, оторвались от преследователей, и с финальным свистком я понял, что титул наш», — цитирует Вендела «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что не сомневался в победе «Зенита» в чемпионате России, потому что команда усердно трудилась. Он отметил, что победа стала результатом этого общего труда.

Напомним, что «Зенит» досрочно оформил чемпионство в РПЛ за три тура до окончания турнира, набрав 61 очко. Победа в чемпионате России является четвёртой подряд для подопечных Сергея Семака.

Ранее гендиректор «Зенита» отказался отвечать на вопросы о контракте Артёма Дзюбы.

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