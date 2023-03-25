22 сейва Сорокина не помогли «Айлендерс» в матче с «Коламбусом»

«Нью-Йорк Айлендерс» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Нейшнвайд-Арена» завершилась со счётом 4:5.

В составе «островитян» отличились Брок Нельсон (дубль), Кайл Палмьери и Зак Паризе. Российский вратарь Илья Сорокин отразил 22 броска из 27, а его соотечественник защитник Александр Романов результативными действиями не отличился.

У «Блю Джекетс» шайбы забросили Джонни Годро, Лиам Фуди, Кент Джонсон, Эрик Робинсон и Бун Дженнер. Россиянин Кирилл Марченко очков не набрал.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поблагодарил болельщиков, клуб и семью за поздравления по случаю церемонии, посвящённой его выходу на второе место в списке лучших снайперов НХЛ.