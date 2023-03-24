Рибери — Озилу: тебя запомнят, как исключительного и выдающегося игрока

Бывший полузащитник «Баварии» Франк Рибери высказался о том, что экс-хавбек «Реала» Месут Озил принял решение завершить карьеру.

«Все, кто хоть немного разбирается в футболе, запомнят тебя как исключительного, выдающегося игрока. Наслаждайся выходом на пенсию, брат», — написал Рибери в социальных сетях.

22 марта Озил объявил о завершении профессиональной карьеры.

Озил является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. Футболист также известен по выступлениям за «Арсенал», «Реал» и «Вердер». Он провёл за карьеру 645 матчей во всех турнирах, забил 114 мячей и отдал 222 результативные передачи.

Ранее «Реал» поблагодарил Озила, объявившего о завершении карьеры.