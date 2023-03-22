Озил объявил о завершении профессиональной карьеры

Немецкий футболист Месут Озил заявил о намерении завершить спортивную карьеру.

«После размышлений я объявляю о своём уходе из профессионального футбола. Мне выпала честь быть футболистом вот уже почти 17 лет, и я невероятно благодарен за эту возможность. Но в последние недели и месяцы становится всё более и более ясно, что пришло время покинуть большую футбольную арену», — написал он в соцсетях.

Озил является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. Футболист также известен по выступлениям за «Арсенал», «Реал» и «Вердер». Он провёл за карьеру 645 матчей во всех турнирах, забил 114 мячей и отдал 222 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Озил не завершит карьеру до конца сезона-2022/23.