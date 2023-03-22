«Реал» поблагодарил Озила, объявившего о завершении карьеры
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«После объявления Озила об уходе из футбола в качестве профессионального игрока «Реал» хочет выразить свою благодарность, восхищение и уважение одному из наших великих игроков. Удачи тебе и твоей семье, дорогой Месут», — говорится в сообщении.
22 марта Озил объявил о завершении профессиональной карьеры.
Озил является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. Футболист также известен по выступлениям за «Арсенал», «Реал» и «Вердер». Он провёл за карьеру 645 матчей во всех турнирах, забил 114 мячей и отдал 222 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Озил не завершит карьеру до конца сезона-2022/23.