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«Реал» поблагодарил Озила, объявившего о завершении карьеры

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Пресс-служба «Реала» прокомментировала информацию о решении немецкого футболиста Месута Озила завершить спортивную карьеру.
«Реал» поблагодарил Озила, объявившего о завершении карьеры
  • Gettyimages.ru

«После объявления Озила об уходе из футбола в качестве профессионального игрока «Реал» хочет выразить свою благодарность, восхищение и уважение одному из наших великих игроков. Удачи тебе и твоей семье, дорогой Месут», — говорится в сообщении.

22 марта Озил объявил о завершении профессиональной карьеры.

Озил является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. Футболист также известен по выступлениям за «Арсенал», «Реал» и «Вердер». Он провёл за карьеру 645 матчей во всех турнирах, забил 114 мячей и отдал 222 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Озил не завершит карьеру до конца сезона-2022/23.

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