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Силкин: матч с Ираном — позорище

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал товарищеский матч с участием сборных России и Ирана.
Силкин: матч с Ираном — позорище
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Это просто позорище, и счёт, и игра. Мне кажется, столько руководство наделало ошибок, что интерес к сборной пропал у футболистов в первую очередь. Они выходят на поле и хотят пешком обыграть соперника. После вчерашнего матча у меня крайне негативное впечатление. Мне ничего не понравилось», — цитирует Силкина «Евро-Футбол.Ру».

Встреча национальной команды с Ираном на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми, тоже забивший 11-метровый.

Ранее полузащитник сборной России Даниил Хлусевич высказался об игре национальной команды с Ираном.

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