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Гончаренко высказалась о выступлении Губановой на ЧМ по фигурному катанию

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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила выступление представительницы Грузии Анастасии Губановой на чемпионате мира 2023 года по фигурному катанию.
Гончаренко высказалась о выступлении Губановой на ЧМ по фигурному катанию
  • Gettyimages.ru
  • © Joosep Martinson - International Skating Union

«Корейские фигуристки подтянулись. К сожалению, не получилось у Губановой. Кажется, она была не очень готова, тяжеловато катала. Возможно, после чемпионата Европы позволила себе расслабиться. У каждого всё индивидуально, причины бывают разные», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ»

Фигуристка заняла 14-е место на чемпионате мира, набрав 184,92 балла. Японка Каори Сакамото второй год подряд завоевала золото на ЧМ (224,61 балла). На втором месте — Ли Ха Ин из Южной Кореи (220,94 балла). Третья — Луна Хендрикс (210,42).

Губанова родилась в Тольятти. 20-летняя фигуристка сменила спортивное гражданство в 2021 году. Сейчас спортсменка выступает за сборную Грузии.

Ранее Губанова высказалась о своём выступлении на чемпионате мира — 2023 в Сайтаме.

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