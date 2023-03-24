Узнать больше

Губанова о выступлении на ЧМ: я морально устала, второе дыхание не открылось

Короткая ссылка
Фигуристка Анастасия Губанова оценила своё выступление на чемпионате мира — 2023 в Сайтаме.
Губанова о выступлении на ЧМ: я морально устала, второе дыхание не открылось
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Получился ещё один эмоциональный старт. Конечно, я очень расстроена, что всё получилось не так, как надо. Физически я была готова хорошо, но морально уже устала, если честно. Второе дыхание не открылось, я уже даже на каком-то издыхании», — цитирует Губанову Sports.

По её словам, она выходила на прокат очень сконцентрированной и спокойной, поэтому первая половина программы шла нормально, однако сама фигуристка очень устала. 

Губанова заняла 14-е место на чемпионате мира, набрав 184,92 балла.

Ранее американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли ритм-танец на чемпионате мира в Сайтаме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить