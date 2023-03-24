Губанова о выступлении на ЧМ: я морально устала, второе дыхание не открылось
- РИА Новости
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«Получился ещё один эмоциональный старт. Конечно, я очень расстроена, что всё получилось не так, как надо. Физически я была готова хорошо, но морально уже устала, если честно. Второе дыхание не открылось, я уже даже на каком-то издыхании», — цитирует Губанову Sports.
По её словам, она выходила на прокат очень сконцентрированной и спокойной, поэтому первая половина программы шла нормально, однако сама фигуристка очень устала.
Губанова заняла 14-е место на чемпионате мира, набрав 184,92 балла.
Ранее американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли ритм-танец на чемпионате мира в Сайтаме.