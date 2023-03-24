Узнать больше

Женская сборная России поднялась на 24-е место в рейтинге ФИФА

Короткая ссылка
Женская сборная России поднялась на 24-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.
Женская сборная России поднялась на 24-е место в рейтинге ФИФА
  • AFP
  • © Simon Wohlfahrt / FIFA

На счету российской команды 1717 очков.

На первом месте находится сборная США, набравшая 2091 очко. На второй позиции — Германия (2068). Замыкает тройку лидеров сборная Швеции (2064).

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная России получит рейтинговые очки ФИФА по результатам турнира в Азии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить