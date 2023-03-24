Женская сборная России поднялась на 24-е место в рейтинге ФИФА

Женская сборная России поднялась на 24-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.

На счету российской команды 1717 очков.

На первом месте находится сборная США, набравшая 2091 очко. На второй позиции — Германия (2068). Замыкает тройку лидеров сборная Швеции (2064).

ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная России получит рейтинговые очки ФИФА по результатам турнира в Азии.