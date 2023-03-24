Суркова — о серебре на ЧР в Тюмени: эмоции через край
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«У меня эмоции через край. Очень рада, что в конце сезона мне удалось немножко вернуться на свой нормальный уровень. Спасибо девчонкам за эту медаль», — сказала Суркова в эфире «Матч ТВ».
Также она отметила, что эта медаль много значит для неё.
В составе команды также выступили Дарья Непряева, Лидия Горбунова и Анна Суркова.
Победила сборная Тюменской области (Анна Грухвина, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина).
Ранее Виктория Трошина поделилась эмоциями после эстафеты на чемпионате России.