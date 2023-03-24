Трошина осталась довольна итогами эстафеты на чемпионате России по лыжным гонкам

Лыжница, представляющая первую команду Республики Татарстан, Виктория Трошина поделилась эмоциями после эстафеты на чемпионате России.

«Елизавета Патрина — очень сильная спортсменка, за ней было тяжело держаться. Трасса тяжёлая, лыжи плохо ехали.

Единственное — на спуске лыжи летели. Спасибо за это сервису. Так что оценю результат как нормальный», — сказала Трошина в эфире канала «Матч ТВ».

В составе команды также выступили Дарья Непряева, Лидия Горбунова и Анна Суркова. Девушки завоевали серебро.

Победила сборная Тюменской области.

Ранее Елизавета Пантрина прокомментировала победу в эстафете на чемпионате России.