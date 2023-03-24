Руни поздравил Кейна, побившего его рекорд по голам за сборную Англии

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни поздравил Гарри Кейна, побившего его рекорд по голам за национальную команду.

«Поздравляю Гарри Кейна с тем, что он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

Я знал, что на это не потребуется много времени, но всё случилось очень быстро. Потрясающий человек, невероятный снайпер и легенда Англии. Поздравляю, Гарри», - написал Руни в социальных сетях.

Кейн реализовал пенальти в матче с Италией в рамках отбора Евро-2024. Футболист забил свой 54-й мяч за национальную команду. На счету Руни было 53 гола.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о поражении команды от Англии.