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Руни поздравил Кейна, побившего его рекорд по голам за сборную Англии

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Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни поздравил Гарри Кейна, побившего его рекорд по голам за национальную команду.
Руни поздравил Кейна, побившего его рекорд по голам за сборную Англии
  • AP

«Поздравляю Гарри Кейна с тем, что он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.

Я знал, что на это не потребуется много времени, но всё случилось очень быстро. Потрясающий человек, невероятный снайпер и легенда Англии. Поздравляю, Гарри», - написал Руни в социальных сетях.

Кейн реализовал пенальти в матче с Италией в рамках отбора Евро-2024. Футболист забил свой 54-й мяч за национальную команду. На счету Руни было 53 гола.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о поражении команды от Англии.

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