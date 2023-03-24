Манчини считает, что Италия заслуживала ничьей в матче отбора Евро-2024 со сборной Англии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о поражении команды от Англии в первом туре группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

«Понимали, что матч будет сложным. Пропустили два гола после стандартных положений, в этих эпизодах нужно было сыграть внимательнее.

Доминировали во втором тайме и, может быть, заслуживали ничьей. Разочарованы результатом, но впереди ещё много матчей», — приводит слова Манчини пресс-служба УЕФА.

Игра завершилась со счётом 2:1. В составе победителей мячи забили Деклан Райс, Гарри Кейн. У Италии отличился Матео Ретеги.

26 марта Италия в гостях сыграет с Мальтой.

Ранее сообщалось, что Кейн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии.