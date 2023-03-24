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Роналду: горжусь тем, что стал самым результативным игроком в истории сборных

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Лихтенштейном (4:0) в первом туре группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Роналду: горжусь тем, что стал самым результативным игроком в истории сборных
  • AP

«Приятные ощущения от того, что снова играю и забиваю за сборную.

Горжусь тем, что стал самым результативным игроком в истории сборных», — написал Роналду в социальных сетях.

В этом матче Роналду оформил дубль. Ещё по голу забили Жоау Канселу и Бернарду Силва.

В следующем туре Португалия встретится с Люксембургом.

Ранее сообщалось, что Роналду первым в истории забил 100 мячей в официальных матчах национальных сборных.

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