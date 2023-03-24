Роналду: горжусь тем, что стал самым результативным игроком в истории сборных
- AP
«Приятные ощущения от того, что снова играю и забиваю за сборную.
Горжусь тем, что стал самым результативным игроком в истории сборных», — написал Роналду в социальных сетях.
В этом матче Роналду оформил дубль. Ещё по голу забили Жоау Канселу и Бернарду Силва.
В следующем туре Португалия встретится с Люксембургом.
Ранее сообщалось, что Роналду первым в истории забил 100 мячей в официальных матчах национальных сборных.