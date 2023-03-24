Митрофанов — о матче Иран — Россия: мы сегодня показали отличную игру
«Очень хорошая игра. Конечно, обидно, что не реализовали несколько моментов, но вы видели, что команда очень мощная и быстрая. Мы сегодня показали отличную игру», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».
При этом он не стал оценивать игру футболистов сборной Ирана.
«При всем уважении, не хотел бы сравнивать соперников, но естественно, что сборная, идущая на 22-м месте в рейтинге ФИФА дает любому спортсмену лучше настрой, который сегодня был виден в игре», — добавил Митрофанов.
Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.
В составе российской команды мяч на 28-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми на 47-й минуте, тоже забивший 11-метровый.
Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск.
Ранее Валерий Карпин оценил атмосферу во время товарищеского матча с командой Ирана в Тегеране.