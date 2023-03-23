Сафонов — об игре с Ираном: для меня каждый матч на таком уровне очень важен

Голкипер сборной России по футболу Матвей Сафонов поделился эмоциями от товарищеского матча с командой Ирана.

«Для меня каждый матч на таком уровне очень важен, так как сейчас они в недостатке. Когда ехал в сборную, надеялся, что смогу в нём сыграть», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что если сравнивать со сборными Германии и Франции, то уровень команды Ирана пониже.

«Но мне понравилась игра соперника. Многие футболисты сборной Ирана играют в Европе. Я бы не сказал, что это слабый соперник», — сказал голкипер «Краснодара».

Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч на 28-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми на 47-й минуте, тоже забивший 11-метровый.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск.

Ранее Валерий Карпин оценил атмосферу во время товарищеского матча с командой Ирана в Тегеране.