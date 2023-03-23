Карпин на официальный матч сборной привёз бы команду с другим составом

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин объяснил выбор состава на товарищеский матч с командой Ирана.

«Как вы знаете, мы нигде не участвуем, нас отстранили отовсюду. Поэтому мы стараемся смотреть новых ребят, посмотреть за ними в условиях национальной команды. Среди тех, кому за 30, есть тоже неплохие футболисты, но мы их знаем. Если бы были официальные соревнования, команда бы была другая», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч на 28-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми на 47-й минуте, тоже забивший 11-метровый.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск.

Ранее Карпин оценил атмосферу во время товарищеского матча с командой Ирана в Тегеране.