Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Ирана в товарищеском матче

Сборная России и команда Ирана не выявили победителя в товарищеском футбольном матче.

Встреча на стадионе «Азади» в Тегеране завершилась со счётом 1:1.

В составе российской команды мяч на 28-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти. У Ирана отличился нападающий Мехди Тареми на 47-й минуте, тоже забивший 11-метровый.

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 18:00 мск.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань осудил национальные команды, играющие товарищеские матчи с Россией.