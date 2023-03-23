Бышовец положительно оценил игру сборной России в первом тайме матча с Ираном

Олимпийский чемпион по футболу Анатолий Бышовец оценил игру сборной России в товарищеском матче с Ираном.

«Игру нашей команды оцениваю положительно. Игра проходит со взаимными шансами, и этого и надо было ожидать. Тренерам удалось найти оптимальный выбор состава, и наша команда смотрится достаточно хорошо. Особенно на переходах от обороны в атаку. Я вижу, что некий статус-кво присутствует в игре. И это несмотря на то, что мы играем без лидеров. Такие матчи нужно смотреть через призму психологии, всё-таки это неофициальный матч. И тут игра во многом зависит от личного желания игроков доставить удовольствие болельщику», — заявил Бышовец RT.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук пожелал удачи сборной России в матче с Ираном.