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Алексей Миранчук пожелал удачи сборной России в матче с Ираном

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Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук пожелал удачи сборной России в товарищеском матче с командой Ирана в Тегеране.
Алексей Миранчук пожелал удачи сборной России в матче с Ираном
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

«Очень жаль, что из‑за травмы не получилось приехать в сборную. По всем очень соскучился. Хочу пожелать вам удачи в сегодняшней игре против Ирана. Будем болеть за вас», — сказал Миранчук в видеоролике, опубликованном в Telegram‑канале национальной команды.

Встреча между командами пройдёт на стадионе «Азади» в Тегеране. Игра начнётся в 20:00 мск.

Ранее сотрудники посольства рассказали, как в Тегеране готовятся к матчу Иран — Россия.

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