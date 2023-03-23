Алексей Миранчук пожелал удачи сборной России в матче с Ираном
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«Очень жаль, что из‑за травмы не получилось приехать в сборную. По всем очень соскучился. Хочу пожелать вам удачи в сегодняшней игре против Ирана. Будем болеть за вас», — сказал Миранчук в видеоролике, опубликованном в Telegram‑канале национальной команды.
Встреча между командами пройдёт на стадионе «Азади» в Тегеране. Игра начнётся в 20:00 мск.
Ранее сотрудники посольства рассказали, как в Тегеране готовятся к матчу Иран — Россия.