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Сотрудники посольства рассказали, как в Тегеране готовятся к матчу Иран — Россия

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Второй секретарь посольства РФ в Иране Андрей Ганенко и помощник посла РФ в Иране Валерий Малышев рассказали о подготовке к товарищескому матчу Иран — Россия в Тегеране.
Сотрудники посольства рассказали, как в Тегеране готовятся к матчу Иран — Россия
  • AFP

«Довольно поздно была объявлена билетная программа, часть трибун на реконструкции. 21 марта в Иране наступил Новый год. Многие люди разъезжаются по стране в это время. Заполняемости большой было бы сложно ожидать. От 15–30 тыс. должно прийти», — цитирует Ганенко «Матч ТВ».

Малышев добавил, что посольство привлекло соотечественников из Тегерана, поэтому ожидается мощная поддержка с флагами и песнями.

Матч Иран — Россия пройдёт в Тегеране на поле стадиона «Азади» 23 марта. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что до 500 болельщиков поддержат сборную России на матче с Ираном.

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