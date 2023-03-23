Защитник «Пари НН» Масоэро назвал нападающего, которому труднее всего противостоять в РПЛ
- РИА Новости
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«Кого из форфардов сдерживать сложнее всего? Кордобу из «Краснодара». Я говорил нашему переводчику: «А можно его куда-нибудь выпнуть с поля?» Джон не только мощный, но и быстрый, и техничный», — цитирует Масоэро Sport24.
В текущем сезоне Масоэро провёл за нижегородцев 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в €1 млн.
Ранее в пресс-службе «Пари НН» опровергли информацию о скорой отставке Артёма Горлова.