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Защитник «Пари НН» Масоэро назвал нападающего, которому труднее всего противостоять в РПЛ

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Защитник «Пари Нижний Новгород» Лукас Масоэро рассказал о самом сильном нападающем Российской премьер-лиги (РПЛ), против которого ему пришлось играть.
Защитник «Пари НН» Масоэро назвал нападающего, которому труднее всего противостоять в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Кого из форфардов сдерживать сложнее всего? Кордобу из «Краснодара». Я говорил нашему переводчику: «А можно его куда-нибудь выпнуть с поля?» Джон не только мощный, но и быстрый, и техничный», — цитирует Масоэро Sport24.

В текущем сезоне Масоэро провёл за нижегородцев 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с «Пари НН» рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в €1 млн.

Ранее в пресс-службе «Пари НН» опровергли информацию о скорой отставке Артёма Горлова.

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