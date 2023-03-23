В «Пари НН» отреагировали на новость о возможной отставке Горлова

В пресс-службе «Пари НН» опровергли информацию о скорой отставке Артёма Горлова.

«Артём Горлов на данный момент проводит тренировку и продолжает готовить команду к матчу с «Локомотивом», — приводит «Матч ТВ» заявление пресс-службы.

Горлов возглавил «Пари НН» 31 декабря 2022 года.

В текущем сезоне клуб набрал 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Горлов высказался о поражении в матче 18-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».