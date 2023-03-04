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Главный тренер «Пари НН»: мы очень робко играли с «Зенитом»

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Главный тренер «Пари НН» Артём Горлов высказался о поражении в матче 18-го тура чемпионата России по футболу с петербургским «Зенитом».
Главный тренер «Пари НН»: мы очень робко играли с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Мы пропустили достаточно быстрый гол со «стандарта», но при этом дисциплинированно перемещались. Мы робко играли, много уважения сопернику показали своей игрой. Если ты не проводишь контратаки, то дисциплина в обороне не имеет смысла», — цитирует Горлова «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что самое главное, что у его подопечных не получилась игра на контратаках и действия в атаке в целом.

«Зенит» на своём поле одержал победу над «Пари НН» со счётом 3:0. Малком оформил дубль и был признан лучшим игроком матча. Один из мячей бразилец забил головой, другой со штрафного. Ещё один гол на свой счёт записал Александр Ерохин.

«Зенит» продолжает лидировать в Российской премьер-лиге, набрав 45 очков. «Пари НН» — 12-й (19 очков).

Ранее Денис Глушаков объяснил, почему пропускает матч «Пари НН» с «Зенитом».

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