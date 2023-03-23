Губерниев — о словах Баха: очередное сотрясание воздуха

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил против дискриминации российских спортсменов.

«Очередное сотрясание воздуха. Они просто говорят и ничего не делают. Хотели бы допустить — уже допустили бы. Продолжается абсолютное замыливание процесса», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

23 марта Бах заявил, что против политического влияния на спорт. По его мнению, Олимпийские игры должны оставаться нейтральными.

В январе МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что в Германии около 200 человек вышли на протест против участия России на ОИ-2024.