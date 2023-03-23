Мостовой назвал Ренана «суперприобретением» для «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о 19-летнем бразильском защитнике команды Роберте Ренане.

«Ещё до его прихода наши бразильцы сказали, что едет новый Ракицкий. Между ног может прокинуть, авантюрно сыграть. Тренерский штаб поможет Роберту, объяснит, как нужно играть. Думаю, что это суперприобретение», — цитирует Мостового Sport24.

Ренан перешёл в «Зенит» из клуба «Коринтианс» во время зимнего трансферного окна. Контракт сине-бело-голубых с защитником рассчитан на пять лет.

Ранее Роберт Ренан рассказал, почему принял решение приехать в Россию.