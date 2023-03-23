Узнать больше

Мостовой назвал Ренана «суперприобретением» для «Зенита»

Короткая ссылка
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о 19-летнем бразильском защитнике команды Роберте Ренане.
Мостовой назвал Ренана «суперприобретением» для «Зенита»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Ещё до его прихода наши бразильцы сказали, что едет новый Ракицкий. Между ног может прокинуть, авантюрно сыграть. Тренерский штаб поможет Роберту, объяснит, как нужно играть. Думаю, что это суперприобретение», — цитирует Мостового Sport24.

Ренан перешёл в «Зенит» из клуба «Коринтианс» во время зимнего трансферного окна. Контракт сине-бело-голубых с защитником рассчитан на пять лет.

Ранее Роберт Ренан рассказал, почему принял решение приехать в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить