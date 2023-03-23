РБК: «Боруссия» предлагала за Головина €40 млн зимой

Дортмундская «Боруссия» предлагала за полузащитника Александра Головина €40 млн.

Об этом сообщает РБК.

По информации источника, Головин отверг предложение зимой 2023 года и выбрал вариант с подписанием нового соглашения с «Монако».

Головин перешёл в «Монако» в 2018-м. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне россиянин сыграл в 26 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее агент Головина Александр Клюев отреагировал на то, что его клиент пропустит мартовские сборы национальной команды.