РБК: «Боруссия» предлагала за Головина €40 млн зимой
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Об этом сообщает РБК.
По информации источника, Головин отверг предложение зимой 2023 года и выбрал вариант с подписанием нового соглашения с «Монако».
Головин перешёл в «Монако» в 2018-м. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года.
В текущем сезоне россиянин сыграл в 26 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее агент Головина Александр Клюев отреагировал на то, что его клиент пропустит мартовские сборы национальной команды.