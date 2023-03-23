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Далалоян ответил на вопрос о смене спортивного гражданства

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян ответил на вопрос о возможной смене спортивного гражданства.
Далалоян ответил на вопрос о смене спортивного гражданства
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«У нас были разговоры на эту тему в сборной, как-то рассуждали на эту тему, потому что некоторые спортсмены готовы на это пойти. Мы любим свою страну, которую мы представляем, ради которой мы сделали столько работы и одержали столько побед, сделали столько шагов для развития нашего вида спорта в том числе.

Считаю, это глупость, не готов на это идти, я готов развивать спорт и двигаться дальше в России», — приводит слова Далалояна РИА Новости.

3 марта исполком FIG продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее Далалоян высказался о возможном выступлении на Олимпиаде под нейтральным флагом.

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