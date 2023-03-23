Далалоян о возможном выступлении на Олимпиаде под нейтральным флагом: абсурд полный

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался о возможном выступлении на Олимпиаде под нейтральным флагом.

«Конечно, это надоело, тем более когда это всё необоснованно. Многие страны, даже находясь в военном положении, всё равно приезжали на чемпионаты мира и Европы с флагом, без каких-то определённых санкций, и выступали.

Я не понимаю этого момента, почему нас постоянно пытаются лишить флага и гимна. Это, конечно же, надоело, это абсурд полный, но всё равно решение должно принимать руководство — Министерство спорта, наши федерации. Спортсмены же просто должны делать свою работу, а именно выходить на арену и побеждать», — приводит слова Далалояна РИА Новости.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что исполком МОК обсудит вопрос допуска россиян к турнирам 28 марта.