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Исполком МОК обсудит вопрос допуска россиян к турнирам 28 марта

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В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, когда состоится дискуссия по вопросу снятия санкций с российского и белорусского спорта.
Исполком МОК обсудит вопрос допуска россиян к турнирам 28 марта
  • РИА Новости

«Исполком в первый день обсудит выводы по вопросам санкций в отношении России и Белоруссии и статуса атлетов из этих стран», — цитирует представителя пресс-службы МОК ТАСС.

Уточняется, сто МОК примет решение на основе консультаций с национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями и представителями спортсменов.

Заседание исполнительного комитета МОК пройдет с 28 по 30 марта.

25 января МОК призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. 

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее Татьяна Тарасова сказала, что, по её мнению, российские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже.



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